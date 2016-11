21.11.2016 10:31

Metallica: Videomitschnitt der kompletten Show im Londoner House Of Vans veröffentlicht

Spielten eine Release-Show in London: Metallica

METALLICAs Konzert im House Of Vans in London, der am 18. November im kleinen Rahmen stattfand, könnt ihr nun in voller Länge unten im Player anschauen. Zur Veröffentlichung des Albums "Hardwired...To Self-Destruct" durften 350 glückliche Fans den Auftritt vor Ort verfolgen, zusätzlich wurde er vom House Of Vans live gestreamt.



Die METALLICA-Tracklist in London:



01. Breadfan (BUDGIE-Cover)

02. The Four Horsemen

03. Battery

04. Sad But True

05. Fade To Black

06. Atlas, Rise!

07. Harvester Of Sorrow

08. Moth Into Flame

09. One

10. Master Of Puppets

11. For Whom The Bell Tolls

12. Enter Sandman

Zugabe:

13. Whiskey In The Jar

14. Hardwired

15. Seek & Destroy



Viel Spaß beim Ansehen!