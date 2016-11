21.11.2016 10:16

Eyehategod: Fundraisung-Kampagne für Mike IX Williams' lebensnotwendige Lebertransplantation

Braucht eine neue Leber: Mike IX Williams

EYEHATEGOD-Frontmann Mike IX Williams fiel in den letzten Jahren live immer wieder aus gesundheitlichen Gründen aus. Nun erklärt seine Frau Michelle Maher-Williams, dass der Sänger an einer Leberzirrhose leidet und dringend eine Lebertransplantation braucht, da sein Zustand lebensbedrohlich ist. Mit einer Fundraising-Kampage will Michelle ihren Mann unterstützen und schreibt über die gesundheitliche Situation des Musikers:



"Die meisten von euch wussten bisher nicht, wie ernst die Lage ist. So sehr Michael es auch hasst, um Hilfe zu bitten - jetzt braucht er eure Unterstützung mehr als je zuvor, und ihm ist nun klar, dass seine Freunde, Familie und Fans es verdienen, zu erfahren, was mit ihm und seiner Gesundheit los ist."



Im Dezember 2014 erhielt Williams die Diagnose Leberzirrhose. Zunächst verbesserte sich sein Zustand dank einer Ernährungs- und Lebensumstellung. Im April 2016 fand man ihn jedoch gegen Ende der Tour mit EYEHATEGOD regungslos in seinem Hotelzimmer und er lag einige Tage im Koma. Ohne eine Lebertransplantation, so Mikes Frau, wird der Sänger nicht wieder auf die Beine kommen:



"Am 10. Oktober 2016 wurde er auf die Intensivstation gebracht, weil er Blut erbrach und innere Blutungen hatte. Seine Leber und Nieren versagten ihren Dienst. Man sagte uns, dass er das Krankenhaus nicht ohne neue Leber verlassen wird und er wurde auf die Transplantationsliste gesetzt. Seitdem ist er im Krankenhaus. Wir können die Kosten allein nicht mehr tragen. Wir müssen einen Haufen medizinischer Rechnungen bezahlen, damit seine Transplantation nicht verschoben wird. Bitte helft meinem Mann, eine Leber zu bekommen! Er hat so hart gekämpft, um an diesen Punkt zu kommen. Wenn ihr im Moment nichts spenden könnt, bitte denkt an uns und teilt das hier! Wir danken euch allen."



An dieser Stelle könnt ihr Mike IX Williams mit einer Spende unterstützen. Gute Besserung, Mike!