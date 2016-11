18.11.2016 20:12

As Lions: Bruce Dickinsons Sohn Austin und Co. veröffentlichen "Selfish Age" im Januar

Wie der Vater, so der Sohn: Austin Dickinson (m.) startet mit As Lions durch

AS LIONS, die Truppe um Austin Dickinson (v.), dem Junior von IRON MAIDEN-Fronter Bruce Dickinson, veröffentlicht am 20. Januar 2017 via Better Noise Records ihr Debütalbum "Selfish Age". Produzent David Bendeth stand den Jungs bei ihrem Vorhaben zur Seite, "den fettesten, bösesten Hard Rock zu schaffen, den wir konnten".



Die "Selfish Age"-Tracklist:



01. Aftermath

02. The Suffering

03. Bury My Dead

04. Deathless

05. Selfish Age

06. White Flags

07. Pieces

08. World On Fire

09. One By One

10. The Fall

11. The Great Escape