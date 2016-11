18.11.2016 19:56

Black Sabbath: Frühe 'Iron Man'-Live-Version mit alternativem Text im Stream

BLACK SABBATH haben am 11. November via Rhino Records ein "Paranoid"-Super-Deluxe-Set mit vier LPs veröffentlicht, unter denen auch zwei Live-Scheiben von 1970 sind. Als Appetitanreger könnt ihr unten eine Version vom Song 'Iron Man' mit alternativem Songtext hören, der bei der Show in Montreux aufgenommen wurde. Die Liner Notes des Boxsets schrieb übrigens kein Geringerer als JUDAS PRIEST-Frontmann Rob Halford, der "Paranoid" als "den Bauplan des Heavy Metal" bezeichnet.



Viel Spaß mit 'Iron Man'!