18.11.2016 19:33

AC/DC: Brian Johnson als Gastsänger bei 'Old Friends Don't Come Easy' von The Greg Billings Band

Holten Brian Johnson als Gast ins Boot: The Greg Billings Band

AC/DCs Frontmann Brian Johnson, der den Riffrockern wegen seiner Gehörprobleme unfreiwillig Lebewohl sagen musste, ist als Gast im Song 'Old Friends Don't Come Easy' von THE GREG BILLINGS BAND zu hören. Der Track, der vom aktuellen Album "Boom! Boom! All Night!" stammt, steht unten im Stream für euch bereit. Greg Billings verrät über seine Beziehung zu Johnson und Robin Zander (CHEAP TRICK), der ebenfalls auf der Scheibe zu hören ist: "Diese Jungs sind wirklich gute Freunde, die immer bei mir vorbei kommen können und mit denen ich gern kreativ werde."



Nachdem Johnson bei AC/DC das Feld Axl Rose überließ, konzentriert sich der Sänger weiterhin voll und ganz darauf, seine Gehörprobleme in den Griff zu kriegen: "Ich hoffe, dass es mit der Zeit besser wird und ich auch wieder live singen kann. Auch wenn das Ergebnis ungewiss ist, bleibe ich optimistisch."