18.11.2016 19:14

Halestorm: AC/DC-Cover 'Mistress For Christmas' ist online

Läuten die Weihnachtszeit ein: Halestorm

HALESTORM haben sich mehr als pünktlich zur Vorweihnachtszeit den AC/DC-Track 'Mistress For Christmas' vorgeknöpft - hört euch unten die neue Version der Rocker um Fronterin Lzzy Hale an! Die Band kommentiert:



"Hey Freaks, ist es zu früh, um 'Frohe Feiertage' zu sagen? Egal, wir stürzen uns heute in die Festtagsstimmung und veröffentlichen einen Coversong der stets exzellenten AC/DC! Hört euch unsere Version von 'Mistress For Christmas' an und verbreitet die Weihnachtsstimmung bei euren Freunden und eurer Familie! Und ja, wir haben eine neue Cover-EP in Arbeit, Details folgen in Kürze, dieser Song wird aber nicht drauf sein."



Viel Spaß mit 'Mistress For Christmas'!