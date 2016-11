18.11.2016 19:01

Twisted Sister: Mark Mendoza startet eigenen Podcast "Regioactive"

Mark Mendoza (r.) fördert in seinem Podcast Talente

TWISTED SISTER-Bassist Mark Mendoza gönnt sich nach dem Ende der Band keine Auszeit, sondern hat gemeinsam mit Comedian Billy Mira und Radiomoderator Rob Rush den Podcast "Radioactive" aus der Taufe gehoben. In der Sendung, die von Long Island aus über den Äther geschickt wird, fördert das Trio lokale und nationale Talente aus dem Rock- und Metalbereich. "Das ist ein Format, durch das Fans Dinge entdecken können, die sie sonst nie gehört hätten", so Mendoza. An dieser Stelle könnt ihr euch bereits zwei Episoden von "Regioactive" anhören. Viel Spaß!