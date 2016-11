18.11.2016 16:10

Accept zeigen 'Restless And Wild'-Livevideo

Wurde beim BYH 2015 mitgeschnitten: "Restless And Live"

ACCEPT enthüllen einen weiteren Live-Clip von ihrer kommenden DVD/Blu-ray "Restless And Live" und stellen 'Restless And Wild' unten im Player vor. Am 13. Januar erscheint der Konzertfilm, der beim Bang Your Head Festival 2015 mitgeschnitten wurde, via Nuclear Blast.



Die "Restless And Live"-Tracklist:





01. Stampede

02. Stalingrad

03. London Leatherboys

04. Restless And Wild

05. Dying Breed

06. Final Journey

07. Shadow Soldiers

08. Losers And Winners

09. 200 Years

10. Midnight Mover

11. No Shelter

12. Princess Of The Dawn

13. Dark Side Of My Heart

14. Pandemic

15. Fast As A Shark

16. Metal Heart

17. Teutonic Terror

18. Balls To The Wall