18.11.2016 16:23

Heftvorstellung Rock Hard Vol. 355

Mit großem 1986-Special: Rock Hard Vol. 355

Ab Mittwoch (23. November) steht das neue ROCK HARD in den Läden – diesmal mit 148 Seiten, fettem 1986-Special und brandheißer Lauschangriff-CD! Holger Stratmann stellt euch die Ausgabe unten im Video vor.



Die CD-Bands:



KREATOR * SEPULTURA * PRIMORDIAL * GRAVE DIGGER * BETONTOD * SIXX:A.M. * HERMAN FRANK * THE DOOMSDAY KINGDOM * SISTER * REVEL IN FLESH * DEVILMENT * KING DUDE



Im 38-seitigen 1986-Special beschäftigen wir uns mit den großen und kleinen Stars (u.a.: METALLICA, MEGADETH, IRON MAIDEN, SLAYER, MOTÖRHEAD, FATES WARNING, JUDAS PRIEST, KING DIAMOND, KREATOR, VAN HALEN...) des besten Metal-Jahres aller Zeiten, besprechen 50 Platten neu, lassen das Dynamo Open Air Revue passieren - und auch ansonsten keinen Stein umgedreht.



Außerdem erwarten euch u.a. folgende Storys:

METALLICA plaudern im Interview über ihre brandneue Langrille, Tribute an Lemmy Kilmister und die kommende Tour.

plaudern im Interview über ihre brandneue Langrille, Tribute an Lemmy Kilmister und die kommende Tour. Wir schicken die schwedischen Senkrechtstarter BLUES PILLS auf Tour mit Ronny Bittner. Oder doch anders rum?

auf Tour mit Ronny Bittner. Oder doch anders rum? BÖLZER s KzR und HzR erklären unserer Mandy Malon, wie es sich anfühlt, ihr Debütalbum auf die Welt loszulassen, wie sie zum Leben nach dem Tod stehen, und dass man auch prima ohne Teufel und Dämonen auskommen kann.

s KzR und HzR erklären unserer Mandy Malon, wie es sich anfühlt, ihr Debütalbum auf die Welt loszulassen, wie sie zum Leben nach dem Tod stehen, und dass man auch prima ohne Teufel und Dämonen auskommen kann. Jens Peters fliegt nach Finnland, um sich vor Ort ein Bild von der neuen NIGHTWISH -DVD zu machen und mit Keyboarder Tuomas Holopainen über Gartenarbeit, Landleben und finnische Seen zu quatschen.

-DVD zu machen und mit Keyboarder Tuomas Holopainen über Gartenarbeit, Landleben und finnische Seen zu quatschen. PRETTY MAIDS -Vorturner Ronnie Atkins lässt uns im Interview wissen, dass er eigentlich vor hatte, Drummer zu werden - und quasi wie die Jungfrau zum Kinde zum Sängerposten gekommen ist.

-Vorturner Ronnie Atkins lässt uns im Interview wissen, dass er eigentlich vor hatte, Drummer zu werden - und quasi wie die Jungfrau zum Kinde zum Sängerposten gekommen ist. Die BÖHSEN ONKELZ haben 'ne neue Platte (ihr erstes Studioalbum seit zwölf Jahren) am Start - Zompf singt, tanzt und interviewt.

haben 'ne neue Platte (ihr erstes Studioalbum seit zwölf Jahren) am Start - Zompf singt, tanzt und interviewt. Wolfgang Liu Kuhn begibt sich mit Fronter Vorph und Drummer Xy auf eine Zeitreise zu den frühen Tagen von SAMAEL .

. GHOST sind Papst, "Square Hammer" ist eine Zehn-Punkte-EP und Conny Schiffbauer unterhält sich mit einem Nameless Ghoul.

sind Papst, "Square Hammer" ist eine Zehn-Punkte-EP und Conny Schiffbauer unterhält sich mit einem Nameless Ghoul. Im Tonezone-Interview erklärt uns GAMMA RAY -Tausendsassa Kai Hansen unter anderem, warum man sich am besten zu Elvis-Songs einsingt.

-Tausendsassa Kai Hansen unter anderem, warum man sich am besten zu Elvis-Songs einsingt. Wir hören vorab in die neuen Alben von KREATOR und GOTTHARD, SEPULTURA und BETONTOD rein.

Die weiteren Interview-Themen des Heftes:



SIXX:A.M. * THE ANSWER * ROBERT PEHRSSON'S HUMBUCKER * WITCHERY * SACRED STEEL * SPACE CHASER * SISTER * GLENN HUGHES * 40 WATT SUN * WAKRAT * TYGERS OF PAN TANG * DEMON * DARK MILLENNIUM * HELMET * KING DUDE * SOULBURN * ALBEZ DUZ * HARDLINE u.v.m.



Plus Live-Reviews von u.a.:



Y&T * BEHEMOTH * SECRETS OF THE MOON * UNCLE ACID AND THE DEADBEATS * ENSLAVED * MICHAEL MONROE * BAD COMPANY * ALCEST u.v.m.



Des Weiteren wie immer am Start: Tourdates, News und weit über 100 CD-, Vinyl-, DVD- und Demo-Reviews!



Viel Spaß beim Lesen!



