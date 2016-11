18.11.2016 14:36

Gotthard: 'Stay With Me'-Video und Single veröffentlicht

Feiern 25-jähriges Bandjubiläum: Gotthard

GOTTHARD stellen euch den neuen Clip zu ihrer Single 'Stay With Me' vom kommenden Album "Silver" vor. Die Scheibe markiert das 25-jährige Jubiläum der Schweizer Hardrocker und erscheint am 13. Januar 2017. Das Video wurde vor der Barock-Kulisse des fränkischen Schloss Weißenstein gedreht und erzählt eine Art modernes Rock-Märchen, in dem Frontmann Nic Maeder auf Gut und Böse trifft.



Live könnt ihr GOTTHARD auf Jubiläumstour zusammen mit PRETTY MAIDS im Februar und März erleben:



09.02.17 Ravensburg - Oberschwabenclub

10.02.17 Regensburg - Airport Obertraubling

11.02.17 Ulm - Ratiopharm Arena

13.02.17 Frankfurt - Batschkapp

14.02.17 Hamburg - Markthalle

15.02.17 Hannover - Capitol

17.02.17 Osnabrück - Hyde Park

18.02.17 Oberhausen - Turbinenhalle

19.02.17 Freiburg - Zäpfle Club

02.03.17 München - Tonhalle

06.03.17 AT-Wien - Gasometer

07.03.17 Nürnberg - Löwensaal

08.03.17 Saarbrücken - Garage

10.03.17 Balingen - Volksbankmesse