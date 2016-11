18.11.2016 13:46

Kreator: 'Gods Of Violence'-Video ist online

Kreators neustes Machwerk: "Gods Of Violence"

KREATOR präsentieren untenstehend ihr neues Video zum Titeltrack des kommenden Albums "Gods Of Violence". Am 27. Januar bringen die Thrasher ihren Langspieler via Nuclear Blast in die Plattenläden. Zum neuen Clip verrät Frontmann Mille Petrozza:



"Wir haben gemeinsam mit Grupa13 eine umwerfende Video-Trilogy für unser kommendes Album vorbereitet. Wir halten sie für die wohl kreativsten Künstler in Sachen Surreale Videokunst. Die Story ist direkt mit dem Konzept unseres Albums verbunden und der erste Clip visualisiert die Geburt des KREATOR-Dämons."



Die "Gods Of Violence"-Tracklist:



01. Apocalypticon

02. World War Now

03. Satan Is Real

04. Totalitarian Terror

05. Gods Of Violence

06. Army Of Storms

07. Hail To The Hordes

08. Lion With Eagle Wings

09. Fallen Brother

10. Side By Side

11. Death Becomes My Light