18.11.2016 13:23

Sister: Gewinnt 3x2 Konzertkarten für die anstehende Deutschland-Tour

Kommen auf Deutschland-Tour: Sister

SISTER bringen am 25. November via Metal Blade ihre dritte Studioplatte "Stand Up, Forward, March!" in die Plattenläden und wollen euch das neue Songmaterial natürlich auch live präsentieren. Ende November brechen die schwedischen Punk-Sleazer zu einer ausgedehnten Europatour auf und lassen unsere Lande dabei natürlich nicht aus.



Lust, die Jungs mit ihrem neuen Material live zu erleben? Für die untenstehende SISTER-Tour verlosen wir 3x2 Freikarten. Für den SISTER-Auftritt beim Ruhrpott Metal Meeting gibt es 1x2 Festival-Tageskarten zu gewinnen. Wenn ihr euer Glück versuchen wollt, schickt bis zum 25. November eine Mail mit dem Betreff "Sister", eurem vollständigen Namen und eurem Wunschkonzert an gewinnen(at)rockhard.de. Hier findet ihr die Teilnahmebedingungen. Wir drücken die Daumen!



SISTER live:



29.11.16 Hannover - Lux

30.11.16 Frankfurt - Das Bett

01.12.16 München - Backstage

02.12.16 Burglengenfeld - VAZ Pfarrheim

03.12.16 Oberhausen - Ruhrpott Metal Meeting (1x2 Tagestickets)

16.12.16 Berlin - Maze Club