18.11.2016 12:55

Ritchie Blackmore's Rainbow: Gewinnt drei "Memories In Rock - Live In Germany"-Blu-rays

Seit heute im Handel: Ritchie Blackmore's Rainbow - "Memories In Rock - Live In Germany"

Ritchie Blackmore's RAINBOW veröffentlichen heute, am 18. November, ihren Konzertfilm "Memories In Rock - Live In Germany" auf DVD und Blu-ray. Mitgeschnitten wurden dafür die Shows auf der Loreley und in Bietigheim bei Stuttgart, wo Blackmore und seine Truppe Songs von DEEP PURPLE und RAINBOW spielten.



Die "Memories In Rock - Live In Germany"-Tracklist:



01. Highway Star

02. Spotlight Kid

03. Mistreated

04. 16th Century Greensleeves

05. Since You Been Gone

06. Man On The Silver Mountain

07. Catch The Rainbow

08. Difficult To Cure (Beethoven’s Ninth)

09. Perfect Strangers

10. Stargazer

11. Long Live Rock ‘N’ Roll

12. Child In Time / Woman From Tokyo

13. Black Night

14. Smoke On The Water



Zum heutigen Release verlosen wir drei"Memories In Rock - Live In Germany"-Blu-rays. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, schickt bis zum 7. Dezember eine Mail mit dem Betreff "Rainbow", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Die Teilnahmebedingungen findet ihr an dieser Stelle. Viel Glück!