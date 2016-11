18.11.2016 12:41

Phil Campbell And The Bastard Sons: Gewinnt drei Debüt-EPs zur Veröffentlichung

Feiern heute EP-Release: Phil Campbell And The Bastard Sons

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS bringen heute via Motörhead Music ihre selbstbetitelte Debüt-EP in Umlauf. Die Band besteht aus ex-MOTÖRHEAD-Gitarrrist Phil Campbell, seinen drei Söhnen Todd, Dane und Tyla sowie dem Sänger Neil Starr. Produziert wurde die Scheibe von Todd Campbell in seinen Stompbox Studios in Wales, den Mix übernahm Cameron Webb. Unten bekommt ihr im aktuellen Video zu 'Spiders' einen Vorgeschmack auf die Musik der Combo.



Die "Phil Campbell And The Bastard Sons"-Tracklist:



1 Big Mouth

2 Spiders

3 Take Aim

4 No Turning Back

5 Life In Space



Das Line-up:



Phil Campbell – Gitarre

Todd Campbell - Gitarre

Dane Campbell – Schlagzeug

Tyla Campbell – Bass

Neil Starr – Gesang

Wir verlosen zum heutigen Release drei "Phil Campbell And The Bastard Sons"-EPs unter allen Teilnehmern. Wenn ihr euch eine der Scheiben sichern wollt, schickt bis zum 7. Dezember eine Mail mit dem Betreff "Phil Campbell", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen. Viel Glück!