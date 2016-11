18.11.2016 12:29

Witchery: 'Oath Breaker' im Stream

Im Dienste Ihrer teuflischen Majestät unterwegs: Witchery

WITCHERY streamen mit 'Oath Breaker' eine neuen Song von ihrem kommenden Langspieler "In His Infernal Majesty's Service". Das Album erscheint am 25. November via Century Media. Über die Single berichtet Gitarrist Jensen: "'Oath Breaker' ist vielleicht mein Lieblingssong auf dem ganzen Album. Vollkommen unaufhaltbar in seiner Thrashigkeit, trotzdem schön und episch im Refrain. ich kann es kaum erwarten, diesen Song live zu spielen! Das Thema des Songtexts: Eine fiktionale Geschichte über eine Geheimgesellschaft, die ihren Schwur der Verschwiegenheit bewahrt."



Die "In His Infernal Majesty's Service"-Tracklist:



1. Lavey-athan

2. Zoroast

3. Netherworld Emperor

4. Nosferatu

5. The Burning Of Salem

6. Gilded Fang

7. Empty Tombs

8. In Warm Blood

9. Escape From Dunwich Valley

10. Feed The Gun

11. Oath Breaker