18.11.2016 12:17

Phil Campbell And The Bastard Sons: 'Spiders'-Video ist online

Veröffentlichen heute ihre Debüt-EP: Phil Campbell And The Bastard Sons

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS packen das Video zu 'Spiders' von ihrer heute erschienenen, selbstbetitelten Debüt-EP aus. Die Band besteht aus Gitarrist Phil Campbell (ex-MOTÖRHEAD), seinen Söhnen Todd, Dane und Tyla sowie Frontmann Neil Starr. Der Sänger verrät über die Scheibe: "Natürlich werdet ihr darauf jede Menge toller Riffs finden, wie man es von einer Band erwarten kann, in der Phil Campbell spielt. Es ist einfach Rock And Roll, würde ich sagen."



Die "Phil Campbell And The Bastard Sons"-Tracklist:



01. Big Mouth

02. Spiders

03. Take Aim

04. No Turning Back

05. Life In Space