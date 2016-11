18.11.2016 12:06

Foreigner: "The Flame Still Burns"-EP erscheint am 25. November

Foreigners Beitrag zum Record Store Day's Black Friday: "The Flame Still Burns"

FOREIGNER veröffentlichen zum Record Store Day's Black Friday am 25. November ihre EP "The Flame Still Burns" als 10-Inch-Vinyl. Gitarrist Mick Jones schrieb den Titeltrack für den Film "Still Crazy", wo der Song von einer erfundenen Band gespielt wurde. Bisher haben FOREIGNER die Nummer jedoch nie offiziell aufgenommen.



Die "The Flames Still Burn"-Tracklist:



01. The Flame Still Burns

02. Feels Like The First Time

03. Long, Long Way From Home

04. Juke Box Hero (live)