18.11.2016 12:00

Fünf Neubestätigungen für das RHF 2017: Blues Pills, Fates Warning, Exodus, Asphyx & Night Demon

Fünf Neubestätigungen für das Rock Hard Festival 2017!

Der Vorverkauf für das Rock Hard Festival 2017 läuft auf vollen Touren. Unser Open Air findet wie gewohnt am Pfingstwochenende, diesmal vom 2. bis 4. Juni, im Gelsenkirchener Amphitheater statt. Wir freuen uns, heute gleich fünf Neubestätigungen verkünden zu können, zu denen sich in den nächsten Monaten noch weitere hochkarätige Acts gesellen werden:

BLUES PILLS

Die Umschreibung „Band der Stunde“ wird ja gerne inflationär verwendet, bei den schwedischen, nun ja: eher internationalen Retro-RockerInnen, deren aktuelles Super-Album „Lady In Gold“ in Deutschland sofort auf die Eins geschossen ist, trifft sie allerdings mitten ins Schwarze. Wer Ausnahmesängerin Elin Larsson und ihre kongenialen Sidekicks bereits live gesehen hat, weiß, dass hier grandioses Entertainment wartet, alle anderen lassen sich endgültig vor Ort überzeugen!

FATES WARNING

Das gibt´s nicht oft: Trotz sehr verschieden klingender Alben in unterschiedlichen Besetzungen, von „Night On Bröcken“ (1984) bis zum frischen „Theories Of Flight“, wirkt die Karriere der Amerikaner wie aus einem Guss, man kann sie heute sogar die wichtigste Progressive-Metal-Band aller Zeiten nennen - die zudem so erfolgreich ist wie noch nie zuvor. Auf dem Rock Hard Festival werden Jim Matheos & Co. ihre beeindruckende Diskografie Revue passieren lassen!

EXODUS

Nicht nur Zompf „Piranha“ Kupfer dürfte ein feuchtes Höschen bekommen, wenn er an die anstehende Show der legendären Bay-Area-Thrasher denkt, denn die Truppe, deren 1985er Debüt „Bonded By Blood“ manche Leute noch höher ansiedeln als Slayers „Reign In Blood“, ist bekannt dafür, vor allem live keine Gefangenen zu machen - und hat das natürlich auch in Gelsenkirchen nicht vor. Good friendly violent fun again? You motherfuckin´ bet, boyz and girlz!

ASPHYX

Die Väter aller Tulpenschlächter sind mit neuem Drummer - Stefan „Husky“ Hüskens von den Koblenz-Rabauken Desaster - zurück und haben (natürlich!) nichts verlernt: Auch „Incoming Death“ mäht mit kompromisslosestem, gerne mal doomigem Death Metal die Wiese und verlangt regelrecht danach, auf die Bühne gebracht zu werden. Wir lassen uns nicht zweimal bitten und präsentieren euch das holländisch-deutsche Geschwader mit großer Freude!

NIGHT DEMON

Das kalifornische Dreiergespann konnte schon mit seiner 2012er Debüt-EP auf sich aufmerksam machen, das 2015er Full-length-Album „Curse Of The Damned“ war noch mal ein Schritt nach vorne: Die Jungs aus Ventura, deren Basser Jarvis Leatherby mittlerweile auch bei den sagenumwobenen Cirith Ungol zockt, zelebrieren ihren Old-School-Heavy-Metal mit Hingabe und sollten sich auf dem Rock Hard Festival ´ne Menge neue Fans erspielen. Come on, bang your head!

Das bisherige Billing:

BEHEMOTH

BLUES PILLS

FATES WARNING

D-A-D

EXODUS

CANDLEMASS

ROSS THE BOSS

ASPHYX

SKYCLAD

SECRETS OF THE MOON

MANTAR

NIGHT DEMON



Die Ticketpreise

Drei-Tages-Ticket: 86,90 Euro (inklusive aller Gebühren)

Kombiticket Festival und Camping: 108,40 Euro (inklusive aller Gebühren)

Zusätzlich fallen pro Bestellung 7 Euro Versandkosten an, weil wir die Karten als speziell versicherte Sendung verschicken.

Unser Ticket-Jongleur Hacky freut sich auf eure Bestellungen unter versand@rockhard.de. Ihr könnt die Karten auch per Post oder direkt in unserem Online-Shop ordern.