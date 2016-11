18.11.2016 11:57

Superjoint: 'Caught Up In The Gears Of Application'-Video veröffentlicht

Kommen auf den irren Punkt: Superjoint

SUPERJOINT packen heute das Video zum Titeltrack ihres neuen Albums "Caught Up In The Gears Of Application" aus. Frontmann Phil Anselmo (DOWN) kommentiert den Clip: "Das Video soll genauso irre abstrakt sein, wie der Song selbst. Aber wie auch immer, es kommt verdammt gut auf den irren Punkt."



Die "Caught Up In The Gears Of Application"-Tracklist:



01. Today And Tomorrow

02. Burning The Blanket

03. Ruin You

04. Caught Up In The Gears Of The Application

05. Sociopathic Herd Delusion

06. Circling The Drain

07. Clickbait

08. Asshole

09. Mutts Bite Too

10. Rigging The Fight

11. Receiving No Answer To The Knock