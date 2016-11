18.11.2016 11:44

Xandria: "Theater Of Dimensions" mit Gastbeiträgen von Soilwork- und Firewind-Mitgliedern

Bringen ihr bisher schillerndstes Album raus: Xandria

XANDRIA veröffentlichen am 27. Januar via Napalm Records ihr Album "Theater Of Dimensions, auf dem unter anderem FIREWIND-Sänger Henning Basse, SOILWORK-Fronter Björn Strid und Ross Thompson von VAN CANTO als Gäste zu hören sind. Die Symphonic-Metaller über das Album: "Das wird das bisher schillerndste XANDRIA-Album. Es enthält unsere schwersten und emotionalsten Momente. Wieder hat Produzent Joost Van Den Broek einen fantastischen Job abgeliefert und die Atmosphäre in jedem Detail eingefangen. Wir können es kaum erwarten, euch die Songs vorzustellen."



Die "Theater Of Dimensions"-Tracklist:



01. Where The Heart Is Home

02. Death To The Holy

03. Forsaken Love

04. Call Of Destiny

05. We Are Murderers (We All)

06. Dark Night Of The Soul

07. When The Walls Came Down (Heartache Was Born)

08. Ship Of Doom

09. Ceilí

10. Song For Sorrow And Woe

11. Burn Me

12. Queen Of Hearts Reborn

13. A Theater Of Dimensions