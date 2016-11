18.11.2016 11:29

Tank: 'Valley Of Tears'-Video veröffentlicht

Kämpfen für den Heavy Metal: Tank

TANK filmten in den Bergen der südspanischen Wüste ein Video zu ihrem Song 'Valley Of Tears', das ihr euch unten anschauen könnt. "Wir wollten nicht so ein typisches Low-Budget-Lagerhausvideo drehen, wie es heute viele Bands tun", erklärt Gitarrist Cliff Evans, wie es zur Wahl der Location kam. "Wir haben das Gefühl, dass Metal, wie wir ihn spielen, langsam verschwindet, und jetzt müssen wir darum kämpfen, ihn am Leben zu erhalten. Wir hoffen, dass unser Album "Valley Of Tears" andere Bands und Fans inspiriert, nie zu vergessen, worum es im wahren Metal geht."