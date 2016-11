18.11.2016 10:58

Uli Jon Roth: "Tokyo Tapes Revisited - Live In Japan" kommt im Dezember, 'Virgin Killer'-Liveclip online

Hat sein Japan-Konzert für die Nachwelt festgehalten: Uli Jon Roth

Uli Jon Roth veröffentlicht am 16. Dezember via UDR "Tokyo Tapes Revisited - Live In Japan" auf Blu-ray, DVD, CD und digital. Mitgeschnitten wurde dafür seine Show in der Nakano Sun Plaza Hall in Tokio vom 20. Februar 2015, wo Roth mit seiner ex-Band SCORPIONS bereits 1978 das Live-Album "Tokyo Tapes" aufgenommen hatte.

Unterstützt wurde der Gitarrist im vergangenen Jahr live von Sänger Nathan James (INGLORIOUS), Schlagzeuger Jamie Little, Ule W. Ritgen (b.), Niklas Turman (g., v.), David Klosinski (g.) und Corvin Bahn (keys, v.). Schaut euch im Anschluss den Live-Clip zu 'Virgin Killer' als kleinen Vorgeschmack an. Viel Spaß!