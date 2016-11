18.11.2016 10:37

Prong: 'In Spite Of Hindrances'-Lyric-Clip ist online

Prongs neue Single: 'In Spite Of Hindrances'

PRONG stellen das Lyric-Video zu 'In Spite Of Hindrances', der neuen Single vom Album "X - No Absolutes" vor. Sänger/Gitarrist Tommy Victor kommentiert den Clip:



"Wir sind hocherfreut, bekanntgeben zu können, dass wir die Single und das dazugehörige Lyric-Video zu 'In Spite Of Hindrances', von unserem Album "X - No Absolutes", veröffentlichen. So könnt Ihr visuell dem starken Text folgen, der davon handelt, Hindernisse zu überwinden, die Initiative zu ergreifen und persönliche Verantwortung zu übernehmen. Schaut Euch das Ding als erstes am Morgen an und zusätzlich noch den ganzen Tag und die ganze Nacht!"



Auch live könnt ihr PRONG in den nächsten Tagen erleben:



18.11.16 AT-Wien - Arena ("Battle Of the Bays")

20.11.16 CH-Zürich - Komplex ("Battle Of the Bays")

22.11.16 München - Backstage (mit EXODUS & KING PARROT)

23.11.16 Schweinfurt - Kulturhaus Stattbahnhof (mit EXODUS & KING PARROT)

25.11.16 Karlsruhe - Alte Hackerei (mit KING PARROT)