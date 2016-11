18.11.2016 10:13

Armored Saint: 'Aftermath'-Video veröffentlicht

Armored Saint bringen die Live-Platte "Carpe Noctum" raus

ARMORED SAINT geben euch einen Vorgeschmack auf ihre kommende Live-Scheibe "Carpe Noctum" und präsentieren den Clip zum Song 'Aftermath', der in Aschaffenburg von Oliver "Bomber" Barth gefilmt wurde. Am 24. Februar erscheint "Carpe Noctum" via Metal Blade, digital gibt es das Album ab dem 6. Dezember zu hören. ARMORED SAINT haben für den Langspieler eine PledgeMusic-Kampagne auf die Beine gestellt und erklären euch selbst, wie das Ganze funktioniert:

"Wieso PledgeMusic? Unsere Fans sind uns seit jeher extrem treu. Wir wollen das Fortschreiten dieses Projekts mit ihnen teilen und ihnen die Chance bieten, ein Teil davon zu sein, von Anfang bis Ende. Es funktioniert so: Ihr ordert die Platte, und wenn sie fertig ist, bekommt ihr sie per Post. Unterdessen erhaltet ihr aber auch regelmäßig Updates über die entsprechende Webseite."



Die "Carpe Noctum"-Tracklist:



1. Win Hands Down (Live)

2. March of the Saint (Live)

3. Stricken by Fate (Live)

4. Last Train Home (Live)

5. Mess (Live)

6. Aftermath (Live)

7. Left Hook from Right Field (Live)

8. Reign of Fire (Live)