18.11.2016 09:58

Sixx:A.M. streamen "Vol. 2, Prayers For The Blessed"-Album

Seit heute im Handel: "Vol. 2, Prayers For The Blessed"

SIXX:A.M. tun es METALLICA gleich und stellen ihr heute (18. November) erscheinendes Album "Vol. 2, Prayers For The Blessed" als Stream bereit. Die neue Scheibe von Nikki Sixx (b.), DJ Ashba (g.) und James Michael (v.) wurde zeitgleich mit dem bereits erschienenen "Vol. 1, Prayers For The Blessed" aufgenommen. Sixx erklärt die Entscheidung, die beiden Langspieler nicht zum selben Zeitpunkt rauszubringen:



"Ich wollte nicht, dass das Album in diese Kategorie fällt, dass du ein paar Extrasongs hast, sie auf Vordermann bringst und dann ein Doppelalbum veröffentlichst. Das hier ist eine ganz andere Sache. Wir haben so viel Arbeit, Mühe und Gedanken in jede einzelne Note beider Alben gesteckt, und ich finde "Vol. 2" mindestens genauso stark, wenn nicht sogar stärker als "Vol. 1"."



Die "Vol. 2, Prayers For The Blessed"-Tracklist:

01. Barbarians (Prayers For The Blessed)

02. We Will Not Go Quietly

03. Wolf At Your Door

04. Maybe It's Time

05. The Devil's Coming

06. Catacombs

07. That's Gonna Leave a Scar

08. Without You

09. Suffocate

10. Riot In My Head

11. Helicopters