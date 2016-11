17.11.2016 18:20

Sepultura: Sechster "Machine Messiah"-Studio-Vlog veröffentlicht

Das kommende Sepultura-Album: "Machine Messiah"

SEPULTURA zeigen heute das sechste Video-Tagebuch von den Aufnahmen ihres kommenden Albums "Machine Messiah". Im neuen Clip gewähren euch Produzent Jens Bogren und Gitarrist Andreas Kisser Einblick in die Sechssaiter-Recordings.



"Machine Messiah" erscheint am 13. Januar via Nuclear Blast.

Die "Machine Messiah"-Tracklist:



1. Machine Messiah

2. I Am The Enemy

3. Phantom Self

4. Alethea

5. Iceberg Dances

6. Sworn Oath

7. Resistant Parasites

8. Silent Violence

9. Vandals Nest

10. Cyber God

Viel Spaß mit dem Video!