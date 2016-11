17.11.2016 17:51

Firewind: "Immortals"-Cover-Artwork und Tracklist sind online

Bringen mit "Immortals" ihr erstes Konzeptalbum raus: Firewind

FIREWIND veröffentlichen am 20. Januar 2017 via Century Media ihr achtes Studioalbum "Immortals" und präsentieren heute das Cover-Artwork sowie die Tracklist der Scheibe. Gitarrist Gus G. verrät über die Konzeptplatte und deren Artwork:



"Wir freuen uns sehr, heute das Artwork unseres achten Studioalbums enthüllen zu dürfen. Es heißt "Immortals" und ist das erste Konzeptalbum, das FIREWIND je rausgebracht haben. Da wir aus Griechenland kommen, dachten wir, es wäre cool, ein Konzept über die griechische Geschichte und unser Vermächtnis zu ersinnen. Auf dieser Scheibe haben wir uns also auf die legendären Schlachten bei Thermopylen und Salamis während der zweiten persischen Invasion 480 v. Chr. konzentriert. Das Artwork stammt erneut von Gustavo Sazes und wir finden, dass es die Stimmung einfängt, die wir auf diesem Album einfangen wollten - episch, mächtig, prächtig, unvergänglich."



Das Album wurde von Dennis Ward (UNISONIC, PINK CREAM 69) produziert, gemischt und gemastert, der auch gemeinsam mit Gus G. die Songs schrieb.



Die "Immortals"-Tracklist:



1. Hands Of Time

2. We Defy

3. Ode To Leonidas

4. Back On The Throne

5. Live And Die By The Sword

6. Wars Of Ages

7. Lady Of 1000 Sorrows

8. Immortals

9. Warriors And Saints

10. Rise From The Ashes



FIREWIND live:



25.02.17 AT-Wien - Szene

27.02.17 München - Feierwerk

28.02.17 Aschaffenburg - Colos-Saal

01.03.17 Bochum - Rockpalast