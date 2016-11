17.11.2016 14:04

Magnet streamen 'Buried Alive With Thee' vom "Feel Your Fire"-Album

Machen sich bereit für die Albumveröffentlichung: Magnet

MAGNET veröffentlichen am 27. Januar 2017 via Soulseller Records ihre Scheibe "Feel Your Fire" und bieten euch als Kostprobe den Track 'Buried Alive With Thee' im Stream. Wenn ihr Bock auf High-Energy-Blues und Siebziger-Rock habt, testet die Italiener mal an! "Wir können es kaum erwarten, dass die Platte endlich erscheint. We are ready to rock!", freut sich die Band auf den baldigen Release.



Die "Feel Your Fire"-Tracklist:



1. Buried Alive With Thee

2. Ouroboros

3. Light

4. Little Moon

5. Drive Me Crazy

6. Feel Your Fire

7. Satan’s Daughter

8. Magnet Caravan