17.11.2016 13:47

Nailed To Obscurity: "King Delusion"-Cover-Artwork und Tracklist veröffentlicht

Am 3. Februar kommt das neue Album: Nailed To Obscurity

NAILED TO OBSCURITY stellen nebenstehend das Cover-Artwork und weiter unten die Songtitel ihres kommenden Langspielers "King Delusion" vor. Das dritte Album der Melo-Deather erscheint am 3. Februar 2017 via Apostasty Records.



Die "King Delusion"-Tracklist:

01. King Delusion

02. Protean

03. Apnoea

04. Deadening

05. Memento

06. Uncage My Sanity

07. Devoid

08. Desolate Ruin



NAILED TO OBSCURITY live:



26.11.16 Osterholz-Scharmbeck - KUZ

02.12.16 Oberhausen - Ruhrpott Metal Meeting