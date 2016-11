17.11.2016 16:00

Primordial feiern 'Wield Lightning To Split The Sun (Live)'-Premiere

Mit neuem Live-Album am Start: Primordial

PRIMORDIAL feiern bei uns die Audiopremiere ihrer Live-Version von 'Wield Lightning To Split The Sun' - hört euch unten den Track an, der auf dem neuen Live-Album "Gods To The Godless (Live At BYH 2015)" erscheint. Die Live-Platte kommt am 25. November in die Läden, vorbestellen könnt ihr sie via metalblade.com/primordial. Fronter A.A. Nemtheanga berichtet über das Doppelalbum:



"Heutzutage ist ein Doppel-Live-Album ziemlich ungewöhnlich, vor allem in unserer Szene, aber früher gehörte das zum guten Ton in der Karriere der meisten Bands. Wir alle sind mit ihnen aufgewachsen, konnten uns an Tourdaten, Equipment-Infos und tollen Konzertfotos nicht sattsehen. Gut, es ist zwar nicht MAIDENs ‚“Life After Death“, aber ihr versteht, worin der Reiz und die Romantik bestehen respektive worauf ich hinauswill, richtig? Fakt ist: Es war nicht geplant, sondern ein glücklicher Zufall. Die netten Leute vom Bang Your Head gingen das Risiko ein, uns für ihr eher traditionelles Rockfestival zu buchen, gaben uns volle 80 Minuten Headliner-Spielzeit, der Gig war einer unserer besten seit Jahren, und wir zockten richtig stark, was zum Glück per Mobilstudio mitgeschnitten wurde, wie sie uns später wissen ließen. Wir hörten uns die Aufnahme an und fanden, damit ließe sich arbeiten. Ihr wisst, was ihr erwarten könnt, wenn ihr die Band liebt: Blut, Schweiß und Tränen. Glaubt mir, die Doppel-LP wird genial aussehen. Falls ihr von uns gehört habt, aber noch nicht mit uns vertraut seid, solltet ihr hiermit anfangen, denn auch die alten Songs klingen fetter, und alles fügte sich irgendwie, so dass ‚ "Gods To The Godless" zur besten Einführung in die Materie PRIMORDIAL wurde. Wir fanden es unsererseits wichtig, so etwas zu tun, also die Gelegenheit zum Vorteil zu nutzen. Es ist ein Live-Album für sich, aber auch ein toller Beitrag zum Vermächtnis des Metal insgesamt, für den solche Veröffentlichungen einmal sehr viel bedeuteten. Die Tradition reicht bis in die 70er und 80er zurück. Wir sind stolz darauf, einen kleinen Beitrag geleistet zu haben! Ich darf übrigens versprechen, dass es keinen einzigen Overdub gibt: Das Ding ist wirklich 'live and dangerous'."

Die "Gods To The Godless (Live At BYH 2015)"-Tracklist:

1. Gods to the Godless (Live)

2. Babels Tower (Live)

3. Where Greater Men Have Fallen (Live)

4. No Grave Deep Enough (Live)

5. As Rome Burns (Live)

6. The Alchemists Head (Live)

7. Bloodied Yet Unbowed (Live)

8. The Coffin Ships (Live)

9. Heathen Tribes (Live)

10. Wield Lightning to Split the Sun (Live)

11. Empire Falls (Live)



Viel Spaß mit 'Wield Lightning To Split The Sun (Live)'!