17.11.2016 12:46

Deep Purple: "California Jam 1974" erscheint erstmals auf DVD und Blu-ray

DEEP PURPLEs "California Jam 1974" erscheint am 2. Dezember via earMUSIC erstmals auf DVD und Blu-ray. Das Videomaterial wurde dafür komplett neu editiert, außerdem ist die Veröffentlichung mit einem neuen Artwork und Linernotes versehen. Der Jam von David Coverdale (v.), Ritchie Blackmore (g.), Glenn Hughes (b./v.), Jon Lord (Orgel) und Ian Paice (dr.) wurde am 6. April 1974 in Ontario aufgenommen, vor einem Publikum, das rund 250.000 Menschen umfasste.



Die "California Jam 1974"-Tracklist:



1. Burn

02. Might Just Take Your Life

03. Lay Down, Stay Down

04. Mistreated

05. Smoke on the Water

06. You Fool No One / The Mule

07. Space Truckin'