17.11.2016 12:27

Metallica: 'Lords Of Summer'-Video veröffentlicht

Feiern morgen Albumveröffentlichung: Metallica

METALLICA zeigen nun auch einen Clip zu 'Lords Of Summer', dem Bonustrack ihres morgen erscheinenden Albums "Hardwired...To Self-Destruct", nachdem sie bereits Videos zu allen regulären Tracks online gestellt haben. 'Lords Of Summer' findet ihr auf der Deluxe-Edition des Langspielers, der ab dem 18. November in den Plattenläden steht.



Die "Hardwired...To Self-Destruct"-Deluxe-Tracklist:



Disc One

01. Hardwired

02. Atlas, Rise!

03. Now That We're Dead

04. Moth Into Flame

05. Dream No More

06. Halo On Fire

Disc Two

01. Confusion

02. ManUNkind

03. Here Comes Revenge

04. Am I Savage?

05. Murder One

06. Spit Out the Bone

Disc Three (Bonus)

01. Lords of Summer

02. Ronnie Rising Medley

03. When a Blind Man Cries

04. Remember Tomorrow

05. Helpless (Live at Rasputin Music)

06. Hit the Lights (Live at Rasputin Music)

07. The Four Horsemen (Live at Rasputin Music)

08. Ride the Lightning (Live at Rasputin Music)

09. Fade to Black (Live at Rasputin Music)

10. Jump in the Fire (Live at Rasputin Music)

11. For Whom the Bell Tolls (Live at Rasputin Music)

12. Creeping Death (Live at Rasputin Music)

13. Metal Militia (Live at Rasputin Music)

14. Hardwired (Live in Minneapolis)