17.11.2016 12:05

Metallica: Video von 'Enter Sandman'-Performance mit Kinderinstrumenten ist online

Spielten 'Enter Sandman' mal anders: Metallica

METALLICA haben in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" eine Version ihres Hits 'Enter Sandman' auf Kinderinstrumenten gespielt - das Ergebnis mit James Hetfield an der Spielzeugklarinette und Lars Ulrich an den Fisher-Price-Drums könnt ihr euch unten anschauen. Am morgigen 18. November erscheint das neue METALLICA-Album "Hardwired...To Self-Destruct" - mit regulärem Equipment.



Viel Spaß mit dem Video!