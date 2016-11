17.11.2016 11:54

Black Star Riders: "Heavy Fire" erscheint im Februar, 'When The Night Comes In'-Lyricclip veröffentlicht

Lassen "Heavy Fire" auf euch los: Black Star Riders

BLACK STAR RIDERS lassen am 3. Februar via Nuclear Blast ihr neues Studioalbum "Heavy Fire" auf euch los und stellen als Appetithäppchen schon mal das Lyricvideo zu 'When The Night Comes In' vor. Mit Produzent Nick Raskulinecz nahme die Hardrocker die Scheibe nur ein Jahr nach der "The Killer Instinct"-Veröffentlichung auf und freuen sich bereist auf die im März anstehende Tour zum neuen Langspieler. Frontmann Ricky Warwick gibt euch schon mal einen Ausblick auf das dritte Studiowerk:



"Angst, Leidenschaft, Kraft, Ruhm, Liebe, Wahrheit, Lügen, Loyalität - all diese Fragen warten auf dem Album darauf, beantwortet zu werden. Eine Gitarrenarmee wird über euch herfallen… und sie bringt das "Heavy Fire"!"



Die "Heavy Fire"-Tracklist:



1. Heavy Fire

2. When The Night Comes In

3. Dancing With The Wrong Girl

4. Who Rides The Tiger

5. Cold War Love

6. Testify Or Say Goodbye

7. Thinking About You Could Get Me Killed

8. True Blue Kid

9. Ticket To Rise

10. Letting Go Of Me