17.11.2016 11:35

Epica zeigen 'Ascension - Dream State Armageddon'-Lyricvideo

Kommen im Januar zu uns auf Tour: Epica

EPICA packen ihren neuen Lyric-Clip zum Track 'Ascension - Dream State Armageddon' für euch aus. Die Aufnahmen für das Video fanden beim Epic Metal Fest Holland statt, Panda Productions setzten das Filmchen um. Gitarrist Mark Jansen verrät über den Clip:



"'Ascension' ist ohne Zweifel einer unserer stärksten Songs auf dem neuen Album! Es ist ein Song, der sich perfekt dafür eignet, live performt zu werden. Deshalb haben wir diesen Song für unser neues Projekt ausgewählt. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen wird! Wir haben gerade erst unsere Nordamerika-Tour gestartet und werden auch direkt einige Songs unseres neuen Albums "The Holographic Principle" für euch spielen!"



EPICA, POWERWOLF & BEYOND THE BLACK live:



12.01.17 Wiesbaden - Schlachthof

13.01.17 Köln - Palladium

14.01.17 Ludwigsburg - MHP Arena

16.01.17 CH-Genf - Salle Des Fetes De Thonex

17.01.17 CH-Zürich - Volkshaus

20.01.17 München - Tonhalle

21.01.17 AT-Wien - Gasometer

25.01.17 Berlin - Huxley's

27.01.17 Oberhausen - Turbinenhalle

29.01.17 Hannover - Capitol

31.01.17 Hamburg - Mehr! Theater