17.11.2016 11:21

Overkill: "The Grinding Wheel"-Cover-Artwork und Tracklist veröffentlicht

Overkills 18. Studioalbum: "The Grinding Wheel"

OVERKILL veröffentlichen am 10. Februar 2017 via Nuclear Blast ihre 18. Studioplatte "The Grinding Wheel". Das Album wurde von den Thrashern selbst produziert, den Mix übernahm Andy Sneap. Das Artwork, nebenstehend zu sehen, stammt erneut von Travis Smith (u.a. OPETH, NEVERMORE, SOILWORK, DEATH). Fronter Bobby "Blitz" Ellsworth kommentiert die neue Scheibe: "Wir grinden weiter! Hier sind wir wieder, Kinder, festgebunden an das Grinding Wheel! Bang your head!"



Die "The Grinding Wheel"-Tracklist:



1. Mean Green Killing Machine

2. Goddamn Trouble

3. Our Finest Hour

4. Shine On

5. The Long Road

6. Let's All Go To Hades

7. Come Heavy

8. Red White And Blue

9. The Wheel

10. The Grinding Wheel



OVERKILL, CROWBAR, SHREDHEAD & DESECRATOR live:



18.11.16 AT-Wien - Szene

20.11.16 Markneukirchen - Framus & Warwick