17.11.2016 11:06

Children Of Bodom: 'My Bodom (I Am The Only One)'-Lyricvideo ist online

Wollten ihre Fans ins 'My Bodom'-Video einbinden: Children Of Bodom

CHILDREN OF BODOM haben einen ganz speziellen Lyric-Clip zu ihrem Song 'My Bodom (I Am The Only One)' veröffentlicht: Nach einem Aufruf an die Fans, Bilder von sich mit der Band einzuschicken, wurden 300 Bilder ausgesucht und für das Video verwendet. Frontmann Alexi Laiho findet:



"Das ist das coolste und mein mit Abstand liebstes Lyricvideo, da wir die Chance hatten, COB-Fans aus der ganzen Welt einzubinden. Das ist das Mindeste, was wir tun können, um unsere Dankbarkeit, Liebe und Wertschätzung dafür kundzutun, was sie uns Nacht für Nacht entgegenbringen. Ich kann es kaum erwarten, den Song auf den kommenden Touren live zu zocken!"