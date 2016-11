17.11.2016 10:50

Ronnie James Dio: Unveröffentlichte Songs sollen nächstes Jahr erscheinen

Hinterließ unveröffentlichtes Songmaterial: Ronnie James Dio

DIO-Fans können sich auf das kommende Jahr freuen, denn laut Wendy Dio, der Witwe des verstorbenen Sängers Ronnie James Dio, schlummern in den Privatarchiven noch zahlreiche bisher ungehörte Songs, die 2017 veröffentlicht werden sollen. Im untenstehenden Videointerview für die "The Blairing Out With Eric Blair Show" verrät Wendy:



"(Die Plattenfirma) Rhino hat erst kürzlich ein Boxset namens "A Decade Of Dio" rausgebracht. darüber hinaus habe ich selbst noch vier Alben, an denen ich die Rechte habe, und wir haben noch einige ganz besondere Schätze in den Archiven, die wir veröffentlichen wollen. Ich denke, Rhino will das im kommenden Jahr veröffentlichen."



Auch unveröffentlichtes Videomaterial ist in den Archiven noch vorhanden: "Ich habe noch Material von RAINBOW, das wir nicht veröffentlichen dürfen, aber die Sachen sind da. Wir haben fast jede Show aufgenommen."