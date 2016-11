17.11.2016 10:10

Metallica zeigen Videos zu allen "Hardwired...To Self-Destruct"-Songs vor der Veröffentlichung

METALLICA haben vor dem Release ihres neuen Albums "Hardwired...To Self-Destruct" im Zweistundentakt Videos zu allen zwölf Songs online gestellt, damit die Fans bereits vor dem offiziellen Release alle Tracks hören können. Die Band kommentiert:



"Wir können es nicht länger abwarten, die Songs und ihre Videos mit euch zu teilen, also enthüllen wir hier auf metallica.com alle zwei Stunden eine Nummer. Die Clips wurden an mehreren verschiedenen Orten auf der Welt gedreht, wo wir mit einigen alten Freunden und vielen aufstrebenden Stars zusammen arbeiteten. So geben wir euch die Möglichkeit, das Album schon ein kleines bisschen früher zu hören.



Seht im Anschluss alle zwölf Videos im Player! Viel Spaß!