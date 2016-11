16.11.2016 12:50

Dream Theater feiern ein Vierteljahrhundert "Images And Words"

Feiern ein Vierteljahrhundert "Images And Words": Dream Theater (Pic: WMG)

Anlässlich des in Kürze anstehenden 25. Jahrestages der Veröffentlichung von "Images And Words" - die Platte ist im Juni 1992 erschienen - werden DREAM THEATER ab Januar auf ausgedehnte Europatour gehen. "Images And Words" markierte den Debütbeitrag von Fronter James LaBrie. Die Prog-Truppe konnte mit der Platte, auf der sich unter anderem der Klassiker 'Pull Me Under' findet, seinerzeit diverse Gold- und Platin-Auszeichnungen abräumen. Auf der Tour wird der Fünfer neben dem kompletten Album ein erweitertes Set mit Favoriten der Fans spielen.

Folgende Konzerte der Rundreise finden im deutschsprachigen Raum statt:

03.02. - Zürich (CH), Samsung Hall

10.02. - Ludwigsburg, MHP Arena

11.02. - Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

14.02. - Hamburg, Mehr