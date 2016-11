16.11.2016 12:41

Metallica: 'Master Of Puppets'-Live-Video aus Guatemala veröffentlicht

Streamen 'Master Of Puppets' aus Guatemala: Metallica

METALLICA werfen kurz vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Hardwired...To Self-Destruct" nochmal einen Blick zurück auf ihr Konzert in Guatemala am 3. November. Vom besagten Gig hat die Band ein Live-Video von 'Master Of Puppets' ausgekoppelt, das ihr weiter unten begutachten könnt.

Fans sollten sich derweil den 18. November nicht nur wegen der Veröffentlichung von "Hardwired... To Self-Destruct" im Kalender markieren: Die Band wird am Freitag im Londoner House Of Vans auftreten. Wer kein Ticket für die Show bekommen hat, kann sich den Auftritt per Live-Stream ansehen.