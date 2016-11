16.11.2016 12:23

Lindemann: Video von erster Live-Performance online

Präsentierten sich zum ersten Mal live: Lindemann

LINDEMANN, das Projekt um RAMMSTEIN-Fronter Till Lindemann und PAIN-Mainman Peter Tägtgren, feierte am 9. November im Hamburger Kluben im Rahmen des PAIN-Konzerts sein Live-Debüt. Gemeinsam zockten die Jungs den Song 'Praise Abort', wie ihr im Video weiter unten sehen könnt. Ob es künftig noch mehr Live-Shows von LINDEMANN geben wird, beantwortete Tägtgren in einem Interview kürzlich so: "Wir denken schon. Wir müssen nur respektieren, dass RAMMSTEIN gerade in viel Arbeit eingebunden sind, also müssen wir, denke ich, auf die nächste Pause warten, wenn wir was machen wollen."