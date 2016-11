16.11.2016 12:18

Anthrax kündigen "Among The Kings"-Deutschlandtermine an

Hauchen "Among The Living" neues Leben ein: Anthrax

ANTHRAX kommen im Frühjahr erneut nach Deutschland und haben eine besondere Show im Gepäck: Das Thrash-Quintett wird den Bandklassiker "Among The Living" (1987) in voller Länge spielen. Daneben verspricht die Band auch einige weitere vergessene Perlen ins Set zu nehmen.



Hier die Termine der "Among The Kings"-Tour:

ROCK HARD PRÄSENTIERT:



ANTHRAX, THE RAVEN AGE



21.02. Oberhausen, Turbinenhalle

22.02. Stuttgart, LKA

24.02. Nürnberg, Löwensaal

25.02. München, Backstage

07.03. Hamburg, Docks

08.03. Frankfurt, Batschkapp

09.03. Berlin, Huxley's