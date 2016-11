15.11.2016 20:20

Wilson: RATM-Coversong 'Sleep Now In The Fire' ist online

Wollen Amerika aufwecken: Wilson

WILSON wagten sich daran, den RAGE AGAINST THE MACHINE-Track 'Sleep Now In The Fire" zu covern - das Ergebnis könnt ihr unten streamen. Fronter Chad Nicefield erklärt die Entscheidung der Band:



"RAGE waren für uns eine riesiger musikalischer Einfluss, als wir heranwuchsen. Die Wildheit, die ihre Musik in uns erweckte, ist selbst in unserem Erwachsenenleben noch da. Die Band ist heute immer noch genau so relevant wie früher."



Veröffentlicht haben WILSON den Track anlässlich der US-Präsidentschaftswahl: "Amerika braucht einen Weckruf, wieder einmal. In diesen Zeiten ist es uns nicht nur als Band, sondern auch als Menschen wichtig, dass wir Licht in der Dunkelheit finden. Zusammen als Einheit. Wacht auf und wütet mit uns!"