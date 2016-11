15.11.2016 20:07

Mad Sin: Auftritt bei "Rock The Classic" in der 3Sat-Mediathek

Rockten Beethovens Fünfte: Mad Sin

MAD SIN trauen sich in Zusammenarbeit mit Wigald Boning und dem Schweizer Klassik-Experten Beat Blättler in der Sendung "Rock The Classic" an Beethovens Fünfte und lassen daraus einen neuen Song entstehen. Wie die Psychobillys sich dabei schlagen, könnt ihr euch in der 3Sat-Mediathek selbst anschauen. Derweil beschäftigen sich die Punker wieder mit ihrer eigenen Musik und werkeln am nächsten Album, das 2017 erscheinen soll.