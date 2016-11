15.11.2016 19:56

Rob Zombie: 'Get Your Boots On! That's The End Of Rock And Roll!'-Video veröffentlicht

Mag kurze Alben: Rob Zombie

ROB ZOMBIE haben einen neuen Clip zu ihrem Track 'Get Your Boots On! That's The End Of Rock And Roll!' am Start, den ihr euch unten ansehen könnt. Der Song stammt vom aktuellen Album "The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser". Im Gegensatz zu seinen Titeln hält Zombie seine Platten lieber kurz: "Wenn ich die Platten durchgehe, die ich liebe und mir immer wieder anhöre, denke ich jedes Mal: 'Mann, diese Scheibe ist aber kurz. Deshalb liebe ich sie auch so sehr.'"