15.11.2016 14:56

In Extremo gehen auf "10 Jahre Burgentour" 2017

Machen 2017 Burgen und Schlösser unsicher: In Extremo

IN EXTREMO feiern 2017 ein weiteres Jubiläum: Seit zehn Jahren machen die Herren dann die Burgen der Republik unsicher. Zu diesem Anlass haben sich die Spielleute eine Reihe entsprechender Locations für ihre Jubiläumstour ausgesucht und kommentieren ihr Vorhaben:



"Es lag ja irgendwie nahe, dass wir damals als echte Mittelalter-Vagabunden auch auf die Bühnen der Gemäuer ziehen, wo schon unsere "Vorfahren" gastieren durften, um ihre Musik dem geneigten Publikum zu präsentieren. Dabei war damals der Gang vom Thronsaal zum Schafott nicht weit, wenn mal die "falschen" Gesänge angestimmt wurden. Die "10 Jahre Burgentour" bedeutet für uns daher etwas ganz Besonderes, denn das Ambiente der alten und geschichtsträchtigen Schlösser und Burgen birgt auch für uns jedes Mal eine ganz besondere Stimmung für unsere Live-Shows. So schön es auch ist, vor mehreren Zehntausend auf den großen Festivals zu spielen, so sehr lieben wir es, in diesem etwas kleineren Rahmen mit unseren Fans die mittelalterliche Sommerfestival-Variante zu feiern! Natürlich haben wir auch dort ordentlich Feuer und Krawall dabei! Die Vorfreude ist jetzt schon riesig bei uns und mit Sicherheit gibt es auch die eine oder andere Überraschung für euch! Es grüßen Euch: Eure 7!"



IN EXTREMO auf "10 Jahre Burgentour":



11.08.17 Klaffenbach - Wasserschloss

12.08.17 Merseburg - Schlosshof Merseburg

18.08.17 Creuzburg - Burg Creuzburg

26.08.17 Rudolstadt - Schloss Heidecksburg

27.08.17 Hanau - Amphitheater