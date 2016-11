15.11.2016 14:26

Gojira: 'The Shooting Star'-Live-Clip vom BBC-Auftritt online

Spielten beim BBC Radio 1: Gojira

GOJIRA spielten in der „Rock Show“ beim BBC Radio 1 live ihren Song 'The Shooting Star' - schaut euch unten im Player einen Videomitschnitt des Auftritts an. Wenn euch der Track gefällt, findet ihr ihn auf dem aktuellen Album "Magma", das am 17. Juni via Roadrunner erschienen ist. Über die Bedeutung von 'The Shooting Star' verrät Frontmann Joseph Duplantier:



"Die Sternschnuppe ist wie ein Lichtblitz oder ein Funke am Himmel, dem wir Künstler ohne triftigen Grund einfach folgen. Das ist nur ein Gefühl, etwas, das wir unser ganzes Leben lang verfolgen. Es geht außerdem auch darum, einen liebgewonnenen Menschen zu verlieren und die Seele des Verstorbenen am Himmel vorbeifliegen zu sehen."



Viel Spaß mit dem Video!