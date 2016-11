15.11.2016 13:52

Silverstein: Gewinnt fünf "I Am Alive In Everything I Touch"-CDs zum Tourstart

Kommen zu uns auf Tour: Silverstein

SILVERSTEIN verlassen ihre kanadische Heimat Ontario für eine ausgedehnte Tour durch den deutschsprachigen Raum, auf der die Post-Hardcoreler ihr aktuelles Album "I Am Alive In Everything I Touch" vorstellen. Aktuell unterstützt die Band außerdem die Hardcore Help Foundation mit einem Benefiz-Shirt. Sämtliche Erlöse aus dem Verkauf, dessen Motiv von Drummer Paul gestaltet wurde, kommen sozialen Projekten in Deutschland und im Ausland zugute. Bestellen könnt ihr das T-Shirt an dieser Stelle.



Passend zur anstehenden "Rise Up"-Tour von SILVERSTEIN verlosen wir fünf aktuelle "I Am Alive In Everything I Touch"-CDs. Wenn ihr eine der Scheiben gewinnen wollt, schickt bis zum 7. Dezember eine Mail mit dem Betreff "Silverstein", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier. Viel Glück!



SILVERSTEIN, THE DEVIL WEARS PRADA, MEMPHIS MAY FIRE & LIKE MOTHS TO FLAMES live:



19.11.16 Frankfurt - Sankt Peter

20.11.16 Hannover - Faust 60er Jahre Halle

22.11.16 Hamburg - Markthalle

23.11.16 Münster - Sputnikhalle

24.11.16 Karlsruhe - Substage

25.11.16 Köln - Live Music Hall