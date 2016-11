15.11.2016 12:30

Pink Floyd: Gewinnt drei "Animals"-LPs zur Wiederveröffentlichung

PINK FLOYDs Album-Klassiker "Animals" erscheint am 18. November nach mehr als 20 Jahren frisch von den Original-Mastertapes remastert erstmals wieder auf Vinyl und setzt damit die Wiederveröffentlichungs-Reihe nach "Wish You Were Here" und "The Dark Side Of The Moon" auf LP fort.



Nach über acht Monaten kontinuierlicher Aufnahmesessions in den bandeigenen Britannia Row Studios im Jahr 1976 erschien "Animals" 1977 und wurde eines der bekanntesten Alben der Band. Es hat eines der ikonischsten Cover aller PINK FLOYD-Alben und zeigt das berühmte Schwein Algie, das über der Battersea Power Station in London schwebt. Zur Eröffnung der "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains"-Ausstellung konnte erneut beobachtet werden, wie Algie über das Victoria & Albert Museum fliegt.



Wir verlosen zur Wiederveröffentlichung drei "Animals"-Vinyls unter allen Teilnehmern! Wenn ihr die LP gewinnen wollt, schickt bis zum 7. Dezember eine Mail mit dem Betreff "Animals", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Die Teilnahmebedingungen gibt es hier. Viel Glück!